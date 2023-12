Çitaku lutje Kurtit: Kryeministër, nëse je i kënaqur me sondazhet, hajde shkojmë në zgjedhje

Nënkryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, e ka ftuar kryeministrin Kurti që të pranojë kërkesën e kahmotshme të PDK-së për ta shpërndarë Kuvendin dhe vendi të shkojë në zgjedhje.

“Kryeministër, nëse je vërtetë i kënaqur me sondazhet, hajde shkojmë në zgjedhje. Edhe ashtu, prej korrikut të kemi lutë me e shpërnda Kuvendin. Çohu shkojmë në zgjedhje, edhe e merr vesh tamam se qysh i ke numrat edhe sa janë të kënaqur qytetarët me qeversijen tënde, e cila do të shkoj n’histori si më e dështuara ndonjëherë!”, ka thënë Çitaku.

Kjo thirrje e saj vjen pas publikimit të sondazheve në kuadër të OMNIBUS-it që realizohet nga UBO Consulting për matjen e opinionit publik.

Nga sondazhi, në kuadër të OMNIBUS-it për matjen e opinionit publik, nëse zgjedhjet do të mbaheshin këtë të diel, Lëvizja Vetëvendosje (LVV) do të printe e para në listë, duke kryesuar me 48.5 për qind.

Ndërsa, partia tjetër që kryeson në vend të dytë është Partia Demokratike e Kosovës (PDK), me 18.2 për qind, duke lënë pas Lidhjen Demokratike të Kosovës (LDK), me 17.9 për qind.