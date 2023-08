Çitaku: Libra s’ka, veç popullizma e poezi patetike Nënkryetarja e PDK-së Vlora Çitaku ka reaguar në lidhje me dështimin e Ministres Arbërie Nagavci, për të siguruar librat për nxënësit, lajm ky që u kumtua vetëm pak ditë para fillimit të vitit të ri shkollor. Çitaku mungesën e librave, e ka lidhur edhe me disa mungesa të tjera me të cilat tashmë po merret…