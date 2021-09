Çitaku-Lajçakut: Shqetësuese të barazohet Policia e Kosovës me huliganët e barrikadave

Çitaku përmes një replike në Twitter, të Emisarit Lajçak ka shkruar se kjo marrëveshje e nënshkruar barazon policinë me huliganët që kanë vendosur barrikadat.

“Marrëveshja e njëjtë, që tashmë ishte arritur më 2016, me disa hapa prapa. KFOR-i nuk është reagues i parë. Dhe, pjesa më shqetësuese, kjo marrëveshje i barazon forcat e sundimit të ligjit në Kosovë me huliganët që vendosin barrikada”, shkroi ish-ambasadorja e Kosovës në SHBA./Lajmi.net/

The same agreement that was already reached in 2016, with some set backs. KFOR is not a first responder. And, most disturbing part, this agreement equates Kosovo law enforcement with hooligans erecting barricades. https://t.co/MzzFhTBZFO

