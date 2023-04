Çitaku: Kushdo që sulmon tjetrin për mendimin e thënë është i mjerë

Vlora Çitaku ka reaguar pasi gazetari Valon Syla është sulmuar nga tre persona ende të panjohur.

Çitaku deklaruar se kushdo që sulmon tjetrin për fjalën e shprehur e mendimin e thënë është i mjerë.

“Valon Syla ka të drejtë të pakontestueshme me e thanë mendimin. Me ngritë pyetje. Me ngritë dilema. Valoni ka të drejtë me thanë ama bash çka të dojë e besojë. Kushdo që sulmon tjetrin për fjalën e shprehur e mendimin e thënë është i mjerë”, ka shkruar Vlora Çitaku.