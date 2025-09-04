Çitaku: Kurti nuk e ka problem të ofendojë prokurorë e gjyqtarë të Kosovës, përballë Speciales nuk guxon as ta hapë gojën
Sekretarja e Përgjithshme e PDK-së Vlora Çitaku, ka reaguar ashpër ndaj qasjes së institucioneve të Kosovës karshi zhvillimeve në Gjykatën Speciale në Hagë, duke e cilësuar veprimin e kësaj gjykate si përndjekje dhe deformim të drejtësisë.
Përmes një postimi në rrjete Facebook, Çitaku ka theksuar se heshtja e institucioneve të Kosovës përballë asaj që po ndodh me krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës është “shurdhuese”, raporton lajmi.net
“Liderët e UÇK-së nuk mbrohen me fjalime boshe apo me deklarata populiste. Ata mbrohen me veprime konkrete, diskrete dhe institucionale”, ka shkruar Çitaku, duke shtuar se përballë kësaj situate, institucionet kryesore si Ministria e Jashtme dhe Presidenca do të duhej ta kishin këtë çështje si prioritet kombëtar.
Ajo kritikoi edhe kryeministrin në detyrë Albin Kurti, duke e akuzuar për pasivitet dhe mungesë guximi ndaj Gjykatës Speciale.
“Kurti, që nuk ka asnjë problem të ofendojë e të sulmojë prokurorë e gjyqtarë të Kosovës, përballë Speciales nuk guxon as të hapë gojën. Të mjerë”, përfundoi Çitaku.
