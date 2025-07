Çitaku kritikon Kurtin për udhëtimin në Greqi: As ndjeshmëri, as përgjegjësi – vetëm pushtet me çdo kusht Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Vlora Çitaku, ka reaguar ashpër ndaj kryeministrit Albin Kurti, pas publikimit të pamjeve nga qëndrimi i tij në një konferencë në Greqi. Sipas saj, Kurti po shpërfill krizën politike dhe institucionale që po kalon Kosova, për të marrë pjesë në një aktivitet ku, siç thotë ajo, nuk ishte…