Çitaku: Kosova ka kryeministër që don me mbajtë ders, por nuk din me qeverisë Nënkryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku, e ka nisur vitin e ri me kritika ndaj qeverisë dhe kryeministrit Albin Kurti. Në një postim në Facebook, të publikuar të martën, Çitaku ka shkruar se Kurti nuk di as nuk do që të qeverisë. “Kosova e ka një Kryeministër që don me mbajtë ders, po që nuk din…