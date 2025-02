Çitaku i reagon Gacaferit: Të gëzohesh për sëmundje s’është politikë, është degradim njerëzor

Nënkryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku ka reaguar në lidhje me deklaratën skandaloze të kandidatit të koalicionit Lista Guxo- Vetëvendosje në zgjedhjet e 9 shkurtit, Luan Gacaferi i cili iu gëzua problemit shëndetësorë të ish-presidentit Hashim Thaçi.

Çitaku reagoi saktësisht ndaj deklarimit të Gacaferrit i cili listoi disa lajme të ditës ku ndër të tjerash flitej për faktin se Thaçi është i sëmurë dhe ai tutje kërkonte për lajme të tjera të mira.

Me këtë rast Çitaku tha se kur një njeri gëzohet për keqësimin e shëndetit të tjetrit, s’ka të bëjë më me politikë, por me degradim njerëzor, transmeton lajmi.net.

“Presidenti Thaçi vazhdon të mbahet në paraburgim tash e gati 5 vite, dhe disa i japin vetes të drejtën të shpërfaqin ligësi dhe urrejtje të papërmbajtur.Dhe më e trishta? Këta nuk janë thjesht individë të rastësishëm, por njerëz të cilët përfaqësojnë një mentalitet që na ka zhytur në një pellg të helmit politik dhe shpirtëror. Kur një kandidat për deputet, një njeri që kërkon besimin e qytetarëve, bëhet simbol i një urrejtjeje të tillë, atëherë s’kemi të bëjmë më me një problem individual – por me një krizë të thellë morale”,shtoi Çitaku./Lajmi.net/