Çitaku: Hashim Thaçi nga malet e Qyqavicës ndërtoi aleanca me NATO-n, sot ato po cenohen nga zyra
Sekretarja e PDK-së, Vlora Çitaku, në emisionin “Politiko” me Kushtrim Sadikun, ka krahasuar qasjen e ish-udhëheqjes së Kosovës nga Hashim Thaçi me atë të Qeverisë aktuale dhe Lëvizjes Vetëvendosje.
Ajo ka theksuar se Hashim Thaçi, së bashku me burrat dhe gratë e asaj kohe, ka ndërtuar aleanca të fuqishme me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në rrethana shumë më të vështira sesa sot.
“Në vitin 1999, Hashim Thaçi dhe burrat e gratë e asaj kohe, nga malet e Berishës dhe Qyqavicës, kanë ndërtuar aleanca me NATO-n dhe SHBA-të, ndërsa kjo Qeveri, nga komoditeti i zyrës, i ka cenuar shumë seriozisht këto raporte”, ka deklaruar Çitaku në Kanal10.
