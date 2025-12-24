Çitaku: Hashim Thaçi nga malet e Qyqavicës ndërtoi aleanca me NATO-n, sot ato po cenohen nga zyra

Sekretarja e PDK-së, Vlora Çitaku, në emisionin “Politiko” me Kushtrim Sadikun, ka krahasuar qasjen e ish-udhëheqjes së Kosovës nga Hashim Thaçi me atë të Qeverisë aktuale dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Ajo ka theksuar se Hashim Thaçi, së bashku me burrat dhe gratë e asaj kohe, ka ndërtuar aleanca të fuqishme me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara…

Lajme

24/12/2025 17:02

Sekretarja e PDK-së, Vlora Çitaku, në emisionin “Politiko” me Kushtrim Sadikun, ka krahasuar qasjen e ish-udhëheqjes së Kosovës nga Hashim Thaçi me atë të Qeverisë aktuale dhe Lëvizjes Vetëvendosje.

Ajo ka theksuar se Hashim Thaçi, së bashku me burrat dhe gratë e asaj kohe, ka ndërtuar aleanca të fuqishme me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në rrethana shumë më të vështira sesa sot.

“Në vitin 1999, Hashim Thaçi dhe burrat e gratë e asaj kohe, nga malet e Berishës dhe Qyqavicës, kanë ndërtuar aleanca me NATO-n dhe SHBA-të, ndërsa kjo Qeveri, nga komoditeti i zyrës, i ka cenuar shumë seriozisht këto raporte”, ka deklaruar Çitaku në Kanal10.

Për më shumë detaje, ndiqni videon në vazhdim.

Artikuj të ngjashëm

December 24, 2025

Musliu: Konkursi i Serbisë ndërhyrje e qëllimshme në sovranitetin e Republikës...

Lajme të fundit

Musliu: Konkursi i Serbisë ndërhyrje e qëllimshme në...

Behrami: Kurti synon zhdukjen e pluralizmit politik, populli...

Aksident në Dollc mes një veture dhe një kamioni

“Mbeti e pamposhtur” – FIFA shkruan për vitin...