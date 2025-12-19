Çitaku falënderon shtetin e Bahamas për njohjen e Kosovës: Mirënjohje për secilin që kontribuoi në këtë proces

Vlora Çitaku nga Partia Demokratike e Kosovës, ka reaguar pasi që shteti i Bahamas e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Çitaku ka falënderuar popullin dhe institucionet e Bahamas, duke shprehur mirënjohje për secilin që ka kontribuar në këtë proces. ‘’Lajmeve të mira për Kosovën u gëzohemi gjithmonë. Faleminderit popullit dhe institucioneve të Bahamas për njohjen…

Lajme

19/12/2025 18:14

Vlora Çitaku nga Partia Demokratike e Kosovës, ka reaguar pasi që shteti i Bahamas e ka njohur pavarësinë e Kosovës.

Çitaku ka falënderuar popullin dhe institucionet e Bahamas, duke shprehur mirënjohje për secilin që ka kontribuar në këtë proces.

‘’Lajmeve të mira për Kosovën u gëzohemi gjithmonë.

Faleminderit popullit dhe institucioneve të Bahamas për njohjen e Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran.

Mirënjohje për secilin që kontribuoi në këtë proces, si dhe falënderim i veçantë për miqtë dhe aleatët tanë që na kanë qëndruar pranë dhe na kanë ndihmuar në çdo hap’’, ka shkruar ajo.

Artikuj të ngjashëm

December 19, 2025

Haradinaj: Njohja nga Bahamas dëshmi se Kosova po konsolidohet në arenën...

December 19, 2025

KOSTT mohon marrëveshjen për rritje pagash: Nuk ka asnjë vendim të dakorduar

Lajme të fundit

Haradinaj: Njohja nga Bahamas dëshmi se Kosova po...

KOSTT mohon marrëveshjen për rritje pagash: Nuk ka asnjë vendim të dakorduar

Vazhdojnë gërmimet në Rahovec, gjenden mbetje mortore të...

Kurti i gëzohet fortë njohjes së Kosovës nga Bahamas, përmend edhe Osmanin