Çitaku drejtuar Kurtit: Amerika me sytë e tu nuk e sheh Serbinë, po nuk e sheh as Kosovën Deputetja nga radhët e PDK-së ka reaguar ndaj një deklarate të kryeministrit, Albin Kurti, ku tha se ai nuk e sheh Serbinë me sytë e Amerikës. “Po, Albin, Amerika nuk e sheh Serbinë me sytë e tu. E kuptueshme kjo. Po me sytë e tu nuk e sheh as Kosovën”, ka thënë Çitaku përmes një…