Cineplexx dhe Frostea sjellin emocion dhe freski me një “Treasure Hunt” të veçantë në shkollën “Xhemail Mustafa”! Nxënësit e shkollës fillore “Xhemail Mustafa” përjetuan një ditë të paharrueshme, plot argëtim, surpriza dhe shpërblime, falë një aktiviteti të veçantë të organizuar nga Cineplexx në bashkëpunim me Frostea. “Treasure Hunt” (gjuetia e thesarit) solli buzëqeshje dhe emocione tek fëmijët, të cilët u angazhuan me entuziazëm në kërkimin e voucher-ave të fshehur nga Cineplexx –…