‘Cima’ feston ditëlindjen, ja sa vite ka mbushur

Rasim Thaçi ose i njohur tek publiku si ‘Cima’ sot feston ditëlindjen me ç ‘rast mbush 70 vite jetë, shkruan lajmi.net.

Aktori shumë i dashur nga publiku për veprimtarinë e tij në filmat humor ka pranuar urime të shumta nga kolegët dhe familjarët, e ndër më të veçantat është ai i vajzës Adelinës.

Këngëtarja në foton ku shihen prindërit dhe vajza e saj la këtë mbishkrim: "Babi, Sot po feston 70 vjetorin e lindjes,duke t'i uruar edhe shumë tjera me shëndet të mirë e me gëzime. Jam me fat e shumë krenare që të kam babë për qejfi. Të falënderohem përjetësisht për dashurinë, dhe mbështetjen që kam pasur dhe e kam gjithmonë nga ti. Të dua pafund".