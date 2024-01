Cili ishte raporti i Santianës me Bucin, kush meriton ta fitojë Big Brother – flet Besi

Ish-konkurrenti i Big Brother VIP Kosova 2, Besart Zeneli ka folur për eksperiencën e tij në këtë reality show.

Sa i përket raportit të Santianës me Bucit ai ka thënë se nga ajo që kanë vërejtur, ata janë vetëm shokë të mirë.

“Ata e kanë nisë për lojë, për që janë shokë të mirë e di që jena kanë shokë të mirë të tretë bashkë edhe i kam vlerësu e i vlerësoj hala. Të dytë i kam bash shokë tash. Si kur të thojnë ‘shokë të burgut’ që e bën dikë, se jam i lidhur shumë me ta. Njerëzit më kanë thanë ‘ja ke pa sherrin’ po unë nashta me e ngu Bucin isha kanë në lojë hala. Se ai ka tentu me më shti mu me lujt, jo me u marrë me të….Edhe Santiana është e drejtpërdrejtë, por e ka lojën tjetër”, ka thënë ai për lajmi.net.

I pyetur se kush e meriton dhe kush do ta fitojë çmimin e madh, ai ka thënë se nuk e di kush do ta fitojë, por ka shtuar se njëri prej Santianës apo Bucit e meritojnë.

“Është sen shumë problem, përderisa e kom pa me meritu nuk e di, çka me vlerësu meritë është problem. Por psh Santiana e meriton për faktin se ka rreziku shumë me lidhjen e vet, ka rreziku për lojë. Buci ka rreziku ekstrem shumë dhe është me mish e me shpirt në lojë. Janë lojtarë të njëjtë. Nuk është sikur Luizi që në Shqipëri e ka pasë një shkëputje të madhe”.