Cilat shenja të horoskopit janë më të pajtueshme seksualisht?

Përputhshmëria është diçka që lind zakonisht kur bëhet fjalë për astrologjinë. Kjo ka të ngjarë sepse ne duam të besojmë se takimet dhe partneritetet tona janë shkruar në yje, dhe për të marrë vërtetimin për zgjedhjet që ne bëjmë (të mira ose të këqija), raporton “Metro”, transmeton lajmi.net.

Ndërsa astrologjia mund të tregojë drejt pajtueshmërisë, është e rëndësishme të mbani mend se ka shumë paralajmërime. Në radhë të parë, nuk mund të mbështeteni në shenjën tuaj të diellit për t’ju dhënë një pasqyrë të vërtetë se kush jeni, pasi kjo ju jep vetëm disa nga fotografitë.

Si dhe kjo, astrologjia duhet të përdoret si më shumë një udhëzues për t’ju ndihmuar të shihni dëshirat tuaja dhe si t’i përmbushni ato, sesa një libër udhëzues të vështirë dhe të shpejtë, ku ju shkruani këdo që nuk përshtatet.

Kjo është arsyeja pse ne kemi dashur të shikojmë në pajtueshmëri në një kuptim më pak të rekomanduar. Shikoni udhëzuesin tonë se çfarë do të thotë shenja e yllit tuaj për preferencat tuaja seksuale.

Nga atje, hidhini një sy shenjës suaj më poshtë dhe shikoni se cilat shenja do të kenë tiparet që ju nxehen nën jakë.

Dashi

Dashi, si një dashnor pasionant, mund të funksionojë mirë me një numër shenjash, por bën veçanërisht mirë me shenjat e zjarrit Luani dhe Shigjetari. Veçanërisht duke pasur parasysh që Dashi qeveriset nga Marsi, planeti i agresionit, veprimit dhe seksit, do të shihni shkëndija që fluturojnë kur zjarri takon zjarrin. Dashi është një shenjë kardinale, ndërsa Shigjetari është i ndryshueshëm, që do të thotë që Dashi do të jetë ai që do të drejtojë shfaqjen në dhomën e gjumit. Me Luanin, Dashi mund të zbulojë se këtu ka më shumë përplasje egoje, që kërkon të adhurohet vazhdimisht. Nëse mund ta shihni të kaluarën nga kjo, pasioni do të jetë i pakrahasueshëm.

Demi

Shenja e Tokës Demi është kokëfortë dhe nganjëherë posesiv, edhe pse njihet për dashurinë fantastike. Gaforrja dhe Peshqit, dy nga shenjat më besnike, mund të jenë perfekte për të lejuar Demat të ndjehen rehat në marrëdhënie (dhe, nga përfaqësuesi, në seks). Pasi ta dinë se partnerit të tyre mund t’i besohet, ata mund të ndjehen të lirë të eksperimentojnë dhe të jetojnë në këtë moment. Një çift tjetër që mund të jetë i dobishëm për një Demi është me Virgjëreshën. Demi i pëlqen kënaqësitë tokësore dhe mund të ketë një tendencë për të humbur në sensualitet. Ndërsa kjo nuk është një gjë e keqe, natyra më analitike e Virgjëreshës i jep një shtresë të re marrëdhënies seksuale. Ata duan të mësohen se si të hapen, dhe Demi është shenja ideale për t’i ndihmuar ata të bëjnë këtë.

Binjakët

Binjakët dhe Dashi janë një ndeshje seksuale e bërë në parajsë për shkak të prirjes së tyre për të dashur të lëvizin me 100 milje në orë në çdo kohë. Binjakët kanë nevojë që dikush të jetë me ta kur janë të mërzitur dhe duan të lëvizin tek gjëja tjetër, prandaj prisni të kaloni në Kama Sutra në asnjë kohë së bashku me një Dashi. Luani është një shenjë tjetër që mund të përputhet me qasjen e lehtë dhe të ajrosur të Binjakëve për jetën dhe seksin, por nëse dëshironi që shkëndija të fluturojnë vërtet, mendoni të bëheni bashkë me një Peshore. Të njohur si një nga partneritetet më të mira të mundshme në zodiak, këta dy sjellin më të mirët tek njëri-tjetri dhe mund të kenë aventura që çiftet e tjera do të ëndërronin vetëm.

Gaforrja

Gjëja më e rëndësishme për një Gaforre në dhomën e gjumit është një lidhje e thellë. Kjo nuk do të thotë se ata duhet të preken për të shijuar seksin, por do të thotë se kushdo që është me të duhet të jetë gjithashtu të gjithë, të paktën në atë moment. Edhe pse Akrepi njihet për natyrën e tyre seksuale, kjo nuk do të thotë se ata duan të flenë me gjithçka që lëviz. Në vend të kësaj, do të thotë se ata përjetojnë të gjitha ato ndjenja të mëdha që Gaforrja bën gjatë aktit, dhe për këtë arsye të dy shenjat janë shumë të pajtueshme. Gaforrja gjithashtu funksionon mirë me Gaforren, me të kuptuarit që vjen nga të qenit me dikë po aq të drejtuar nga gjendja shpirtërore që ka potencialin për të siguruar kënaqësi të ndërsjellë.

Luani

Shenja e zjarrit Luani mund të befasohet kur mëson se ka një shenjë të veçantë ajri që mund të bëjë mrekulli për nevojën e tyre për vëmendje. Ujori mund të njihet si i largët, gjë që duket në kundërshtim me obsesionin e Luanit për të dëshiruar. Sidoqoftë, i jep Luanit diçka për të punuar, pasi ata bëjnë atë që bëjnë më mirë dhe pallua për të fituar zemrën dhe mendjen e Ujorit.

Virgjëresha

Me një tendencë për t’u përmirësuar në një rutinë, seksi më i mirë që ata mund të kenë është me dikë që është aq i përkushtuar sa edhe për të kryer punën. Kjo mund të duket e parëndësishme, por krijon një seks vërtet të shkëlqyeshëm dhe shumë orgazëm, veçanërisht kur vendoset me një shenjë po aq të zellshme si Bricjapi. Ata gjithashtu mund të gjejnë tërheqje intensive me Peshqit. Pasi që të dy janë shenja të ndryshme, ata vërtet mund të pushojnë me njëri-tjetrin në dhomë gjumi, transmeton lajmi.net.

Peshorja

Siç u përmend më lart, Peshorja dhe Binjakët janë një ndeshje për moshat si në kuptimin seksual ashtu edhe në mënyra të ndryshme. Ju gjithashtu mund të zbuloni se shenja të tjera mund t’i kthejnë ato po ashtu, megjithëse. Për shembull, një Ujori do të përmbushë nevojën e Peshores për stimulim mendor me këndvështrimin e tyre unik për gjërat. Jo vetëm kaq, por ato mund të ndihmojnë për të qetësuar tendencën e Peshores për të dhënë pak a shumë në dhomën e gjumit dhe për të rivendosur ekuilibrin.

Akrepi

Ju mund të keni një reputacion për të pasur një seks të çmendur, por jo vetëm çdo seks do të bëjë për Akrepin. Ata duan intensitet, pasion dhe erotizëm të vërtetë, edhe më mirë nëse kjo vjen edhe me një lidhje mendore. Për këto arsye, Gaforrja dhe Peshqit mund të jenë të mahnitshëm me një Akrep, duke u ofruar atyre nivelin emocional, si dhe të interesojnë për anën më të çuditshëm dhe eksperimentale.

Shigjetari

Fishekzjarrët priten kur Shigjetari dhe Luani takohen në shtrat, me ngjashmërinë e tyre për sa i përket shfaqjes dhe konkurrencës që vijnë për të bërë një takim shpërthyes. Në një çiftim të tipit Yin-Yang, Shigjetari gjithashtu shkon shumë mirë me Binjakët. Secili partner sjell diçka ndryshe, dhe thjesht përshtatet dhe funksionon. Ata të dy duhet të jenë të kujdesshëm për të shmangur xhelozinë, dhe të bisedojnë më parë për besnikërinë dhe monogaminë për të shmangur përplasjet.

Bricjapi

Për t’i dhënë Bricjapit të ndenjur shtysën që shpesh duhet të hapen seksualisht, ata mund ta konsiderojnë Demi, sensualiteti i të cilit i ndihmon ata të kalojnë kufijtë e tyre të imponuar. Demat e dinë vërtet si ta romantizojnë të dashurin e tyre, dhe mund të verë dhe darkojnë Bricjapin për të ndihmuar të heqin mendjen nga qëllimet dhe në një zonë më të lirë. Përndryshe, për seksin afatgjatë dhe të menduar mirë, një përzierje e Virgjëreshës dhe Bricjapit mund të jetë e dobishme.

Ujori

Ujorët nuk janë të njohur për aftësitë e tyre të komunikimit, që do të thotë se një partner super i hapur dhe emocional mund të jetë pikërisht ajo që u nevojitet. Kjo shpesh vjen në formën e një përzierje Binjakësh dhe Ujori. Binjakët janë në gjendje të shohin përmes shenjave jo-verbale që Ujori jep, dhe gjithashtu t’i bëjë ata të flasin më shumë rreth asaj që ata duan dhe dëshirojnë. Ose kjo, ose kërkoni një Luan, i cili do t’ju adhurojë dhe do të përpiqet të mirën e tyre për t’ju fituar. Ata nuk mund ta kuptojnë pse nuk i nënshtroheni atyre dhe do të mistifikohen nga dashuria juaj për pavarësi, duke u treguar në mënyrë që të merrni dashurinë tuaj. /Lajmi.net/