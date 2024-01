Cilat seriale u shfaqën ndër vite në Kosovë dhe cili ishte mesazhi i tyre Serialet që janë transmetuar më parë nëpër televizione e video-kaseta, kanë lënë gjurmë si me interpretimet e aktorëve ashtu edhe me mesazhin që kanë dashtur ta përcjellin. Pa dyshim ‘Mahmutovitë e Rexhepovitë’ është njëra nga to e cila ka trajtuar temën e armiqësive mes familjeve të Kosovës. Pas këtij seriali është shfaqur komedia ‘Familja Moderne’…