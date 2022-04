Cilat janë tërmetet më të fuqishme në Evropën Juglindore gjatë 60 viteve të fundit?

“Pikat me ngjyra përfaqësojnë tërmetet që kanë goditur rajonin nga viti 1960 deri më sot. Të dhënat historike janë marrë nga Qendra Ndërkombëtare Sizmologjike”, njoftoi EMSC.

Së bashku me hartën, EMSC publikoi edhe të dhëna për tërmetet më vdekjeprurëse që kanë ndodhur në rajonin tonë.

Më shkatërruesi ndodhi më 15 prill të vitit 1979, rreth 15 kilometra larg bregdetit malazez. 129 persona humbën jetën pas tërmetit me magnitudë prej 6.9 ballësh, transmeton Telegrafi.

🗨Eyewitnesses are saying: ‘prozor se micao, zvuk poput groma, kao početak onog jakog […]’ Felt the #earthquake too? Share your experience and read others’ at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/lcWF8XUCMJ pic.twitter.com/CLepkdysdP

— EMSC (@LastQuake) April 23, 2022