Cilat janë prioritetet e Qeverisë së re?

Qeveria e Kosovës nuk e ka prioritet rifillimin e dialogut me Serbinë, por realizimin e problemeve të brendshme me të cilat përballet qytetaret, siç është edhe miratimi i buxhetit për vitin 2020 dhe zhvillimin ekonomik. Ndërsa sa i përket dialogut me Serbinë, pushteti dhe opozita thonë se duhet të bëhen bashkë që këtë proces ta përmbyllin me një marrëveshje paqeje. /Rtv 21