Cilat do të jenë risitë që do t’i sjellë Giresse në ekipën e Kosovës? Flet trajneri i ri

Selektori i ri i kombëtares së Kosovës në futboll, Alan Giresse, ka treguar se cilat do të jenë risitë që do t’i sjellë ekipës kosovare të futbollit.

Në konferencë për shtyp, i pyetur nga gazetari i lajmi.net se përtej rezultateve, çfarë duhet të pritet si risi në paraqitjet e ardhshme të Kosovës, Giresse ka thënë se dëshiron të krijojë një ekipë kolektive, shkruan lajmi.net.

“Nëse themi që do këtë risi, prej asaj që ekziston, unë nuk shikoj mbrapa vetëm tek e ardhmja. Unë dëshiroj që të krijojë një ekip të vërtet kolektive, me atë gjendje shpirtërore. Në çdo lojë që të luftojmë, gjithsesi ka ndeshje të lehtë dhe të vështirë, por do të jetë shpirti luftarak, duke e mbështet ekipin”, është deklaruar ai.

“Nuk mundemi me thënë që ka bërë gjithçka, unë dua një ekip bujare, ndërmarrëse, gjithmonë që ka mentalitet, moral. Mandej loja, futbolli është të pjesa teknike, që loja të jetë apo jo e mirë. Me rëndësi që kur ekipi të hyjë, ta ndjejë forcën e tyre. Ta këtë ndjesinë që kur të hyjë në terren të jetë e fortë. Gjithsesi që të shohim punën që janë duke bërë lojtarët. Shpresojmë që tifozët të na mbështesin. Tifozi është lojtari i 12-të”, ka thënë më tej Giresse. /Lajmi.net/