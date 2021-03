Cila do të jetë e ardhmja e Messit tani që Laporta është president?!

Miqësia dhe lidhja e mirë mes Messit dhe Laportas buron qysh nga fillimi i karrierës së argjentinasit, shkruan lajmi.net.

Laporta ishte president kohën kur Messi debutoi me Barcelonën dhe tani, kur ky i fundit mund të largohet nga klubi duket se do të jetë përsëri presidenti që do ta mbajë atë në klub.

Messi nuk ka vendosur për të ardhmen e tij akoma dhe për momentin ai mund të largohet nga Barcelona falas.

Megjithatë, gazetari i Onda Cereo, Alfredo Martinez, raportoi se e ardhmja e Messit do të bëhet e ditur në maj.

Kohët e fundit në ekipin e Barcelonës kemi parë gëzim dhe lumturi, të përcjellur me gjenialitetin e kapitenit të skuadrës, i cili ka shënuar 28 gola këtë edicion./Lajmi.net/