Cikërrimet Kurti-Osmani, Gashi: S’ka tensione mes tyre, ajo është vetëm zëdhënëse e tij

Analisti politik, Dardan Gashi presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, e ka quajtur “zëdhënëse” të kryeministrit Albin Kurti.

Gashi ka theksuar se nuk ka asnjë tension të mundshëm mes presidentes Osmani dhe kryeministrit Kuri, duke i cilësuar ato si shpikje.

Ai ka shtuar se Osmani thjesht ndjek “diktatet” e Kurtit.

“Vjosa Osmani është zëdhënëse e Albin Kurti, po më çuditni kur po thoni se ka tensione, kjo është e shpikur, nuk ka tensione. Sepse për çka me pas, Vjosa Osmani nuk ka kurrfarë roli, as nuk ka parime as nuk ka rol. Ajo e kryen një rol të diktum prej zotit Kurtit”, ka deklaruar Gashi në Debat Plus.

Gjithashtu, Gashi ka theksuar se Lumir Abdixhiku, kryetari i LDK-së, ka mbështetur Osmanin në mënyrë që ajo të mos përfshihet në Gjykatën Kushtetuese dhe t’i sigurohet pozita e presidentes.

Gashi ka vlerësuar se Abdixhiku edhe më herët i ka siguruar votat që e kanë bërë Osmanin presidente.

Ndër të tjera, ai ka mohuar ekzistencën e një opozite të Abdixhikut ndaj Qeverisë Kurti dhe mbi të gjitha ndaj presidentes Osmani.

“Unë çuditna pse [kryetari i LDK-së], Lumir Abdixhiku i shkon në takim Osmanit. Abdixhiku e ka ruajtur Osmanin qe dy herë të mos shkojë në Gjykatën Kushtetuese, sepse të kishte marrë pjesë në nënshkrime për me dërgu dy herë zonjën Osmani në Kushtetuese ndoshta nuk do të ishte presidente sot. Ky zotëria ja ka sjellë votat në Kuvend për ta bërë Vjosa Osmanin presidente. Ky zotëria nëse ka fushatë të LDK-së unë mënoj se ka qenë ky për zëvendëskryeministër, pra në rastin më të mirë. Ky opozitë ndaj Qeverisë Kurti nuk ka, e edhe më pak ndaj Vjosa Osmanit”, ka deklaruar analisti Gashi.