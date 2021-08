Çifti i njohur i showbizit rrëfejnë lindjen traumatike të djalit

Lee Latchford-Evans dhe gruaja e tij Kerry-Lucy kanë ndarë detajet e lindjes traumatike, teksa mirëpritën djalin e tyre “varkë ëndërrash”, raporton mirror.co.uk

Ylli 46-vjeçar i Steps dhe Kerry, 36, u bënë prindër më 23 korrik, kur Leo mbërriti, dhe Lee pranon se ai ishte tashmë plotësisht i fiksuar, transmeton lajmi.net.

Kerry është po aq e goditur, duke e përshkruar djalin e saj: “Ai është një varkë e vogël ëndrrash dhe me të vërtetë e lezetshme.”

Duke folur për OK! çifti shpjegoi pse Leo arriti me operacion, me Lee duke e përshkruar lindjen si “traumatike”.

Foshnja ishte në një pozicion breech dhe Kerry vuante nga pre-eklampsia dhe pavarësisht se ishte planifikuar procedura, kishte akoma komplikime, pasi anestezia nuk dukej se funksiononte në fillim.

Kerry tha për OK !: “Unë shkova për një skanim 36-javor dhe ata panë që ai ishte i pakëndshëm. Ai ishte në një pozitë vërtet të çuditshme.

“Ata thanë se mund ta kisha atë në mënyrë natyrale, por mënyra më e sigurt është një operacion C. Dhe pastaj në krye të kësaj unë kisha pre-eklampsi, kështu që kishte të gjitha llojet e çështjeve mjekësore që po ndodhnin.”

Ajo pastaj tregoi momentin kur pa për herë të parë djalin e saj: “Ata i ulën pak perdet në mënyrë që unë ta shihja atë duke u ngritur dhe ishte mjaft e mahnitshme. E pashë këtë person të vogël.”

Çifti pranoi se ata ishin “duke e bërë atë” për të filluar me të dhe Lee tha: “Unë kurrë nuk kam ndryshuar një pelenë në jetën time dhe pastaj brenda dy ditësh kam ndryshuar rreth 12.”

Kerry tha se ajo mezi mund të lëvizte ose të dilte nga shtrati pasi u shërua nga seksioni C dhe përshëndeti burrin e saj që kishte ngecur.

Lee pranoi: “Kerry pëlqen të kujdeset për njerëzit, ky është instinkti i saj natyror. Pra, që Kerry të mos ishte në gjendje të bënte asgjë ishte mjaft zhgënjyese për të.

Duke folur për momentin kur ata takuan djalin e tyre, Kerry tha: “Ishte e mahnitshme dhe e dëgjoja duke qarë kur e pastronin, e peshonin dhe e mbështillnin.

“Lee i kërkoi që të ma jepnin së pari dhe ai u vendos në gjoksin tim dhe qau pak.

“Pastaj i dhashë një puthje të madhe dhe ai ndaloi. Ishte surreale.”

Ka qenë një udhëtim i vështirë për t’u bërë prindër dhe Lee beson se ata janë “shumë me fat”./Lajmi.net/