Çifti i bashkëshortëve nga Puka humbën jetën në aksidentin e Lezhës, burri ishte polic, gruaja mësuese
Çifti nga Puka, Petrit dhe Elona Florini, humbën jetën në aksidentin tragjik të ndodhur mëngjesin e kësaj të premte në aksin rrugor Lezhë-Shkodër. Petriti, 53 vjeç, punonte si efektiv policie, ndërsa bashkëshortja e tij, Elona, 45 vjeçe, punonte si mësuese. Makina me të cilën udhëtonin ata u përplas me një tjetër automjet që drejtohej nga shtetasi F.L.,…
Çifti nga Puka, Petrit dhe Elona Florini, humbën jetën në aksidentin tragjik të ndodhur mëngjesin e kësaj të premte në aksin rrugor Lezhë-Shkodër.
Petriti, 53 vjeç, punonte si efektiv policie, ndërsa bashkëshortja e tij, Elona, 45 vjeçe, punonte si mësuese.
Makina me të cilën udhëtonin ata u përplas me një tjetër automjet që drejtohej nga shtetasi F.L., në të cilin ndodhej edhe një grua me dy fëmijët e saj të mitur, 6 dhe 2 vjeç, të cilët kanë mbetur të plagosur.
Për nxjerrjen e viktimave nga automjeti ishte e nevojshme ndërhyrja e ekipit të zjarrfikëses, ndërsa hetimet po vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit.
Njoftimi i Policisë
“Rreth orës 08:00, në aksin rrugor Lezhë–Mabë, në vendin e quajtur Gocaj, janë përfshirë në një aksident rrugor dy automjete: automjeti me drejtues shtetasin F.L. dhe automjeti me drejtues shtetasin P.F.
Si pasojë e aksidentit kanë humbur jetën shtetasi P.F., rreth 53 vjeç, si dhe pasagjerja në këtë mjet, shtetasja E.F., rreth 45 vjeç, bashkëshortë.
Gjithashtu, janë dëmtuar tre pasagjerë që ndodheshin në automjetin me drejtues shtetasin F.L., konkretisht bashkëshortja e tij dhe dy fëmijët e mitur, 6 dhe 2 vjeç, të cilët ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të këtij aksidenti,” njofton policia.