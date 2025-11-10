Christopher Hill, përfundon ditën e parë të dëshmisë në Hagë

10/11/2025 18:06

Ish-ambasadori amerikan në Serbi, Christopher Hill ka përfunduar ditën e parë të dëshmisë së tij në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë.

I thirrur nga mbrojtja e Hashim Thaçit, Hill pritet të dëshmojë për plot katër ditë.

Gjatë dëshmisë së sotme, Hill u bë dëshmitari i radhës së deklaroi se Thaçi nuk kishte kontroll mbi Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës.

Pos tjerash, diplomati amerikan foli edhe rreth marrëveshjes së Rambujesë, ku sipas tij, Thaçi një propozim të atëhershëm nuk ishte në gjendje ta pranonte, për të vetmen arsye, nuk përfshihej në dokument Pavarësia e Kosovës.

Gjatë dëshmisë së tij pro-Thaçit, Hill deklaroi po ashtu se takimi mes Ibrahim Rugovës dhe Sllobodan Millosheviqit ishte inkurajuar nga amerikanët.

November 10, 2025

Gashi i LDK-së: Zgjedhjet lokale përfunduan, koha t’i kthehemi nivelit nacional...

