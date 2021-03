Christina Aguilera pozon me plot stil nga Miami

Ajo ka qenë e zënë duke punuar për këngë të reja ndërsa po kalon kohë me familjen e saj gjatë pandemisë.

Dhe të mërkurën, Christina Aguilera postoi një imazh me plot stil në profilin e saj zyrtar në Instagram, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja pozoi për kamerën e veshur me veshje të ngushtë me një bluzë me mëngë të gjata gri të errët dhe trenerka gri të lehta.

Aguilera tregoi qëndrim derisa vështronte kamerën, ajo pozoi para një ndërtese duke mbajtur të hapur një nga dyert me xham të pasme.

Flokët e saj bionde ishin të kapura prapa kokës dhe të modeluara në një bishtalec të trashë derisa kombinoi dukjen me veshje me shumë stil.

Krijuesja e hitit Beautiful ka qenë duke kaluar kohë në Florida duke qëndruar në një studio teksa po punon për albumin e saj të nëntë./Lajmi.net/