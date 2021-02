Chrissy Teigen prek me fjalët për të birin e ndjerë: Shpresoj që ai i ndien lotët e mi

Chrissy Teigen zbuloi se kjo kohë është një ‘kujtesë e përafërt’ e datës së lindjes së djalit të saj të ndjerë Jack ndërsa ndau kthimet pas një xhirimi kur ishte shtatzënë, shkruan Daily Mail, transmeton lajmi.net.

Ajo postoi imazhe në prapaskenë nga videoja muzikore Wild e burrit të saj John Legend, të cilën çifti e kishte përdorë për të njoftuar lajmin për foshnjën në gusht të vitit të kaluar, para se ta humbte tragjikisht atë në shtator.

Videoja, e cila u xhirua në Meksikë, arriti kulmin me modelen, 35 vjeçe dhe krijuesin e hitit Love Me Now, 42 vjeç, duke zbuluar se ajo ishte shtatzënë dhe në imazhe ajo u pa duke pozuar me burrin e saj në një shtrat dhe të veshur me një fustan të bardhë.

Krahas qëllimit, Chrissy, e cila është nënë e Lunas, katër vjeçe dhe Miles, dy vjeç, shkroi një mbishkrim tronditës që fliste për dhimbjen e saj të zemrës dhe duke zbuluar se data e lindjes së Jack ishte afër dhe shkurti ishte veçanërisht i dhimbshëm.

Chrissy ndau pjesë nga xhirimi ndërsa shprehu emocionet e saj në mbishkrimin shoqërues.

Ajo shkroi: ‘Isha 10 javë (shtatzënë) dhe isha e lumtur. E dija që videoja do të merrte pak kohë për t’u bashkuar, kështu që mendova se do të ishte bukur të ndanim lajmet tona me botën përmes pamjes klasike në bark në fund”.

“Nuk mund ta kisha imagjinuar kurrë se çfarë do të ndodhte gjatë 10 javëve të ardhshme, nuk jam e sigurt se do të jem në gjendje ta shikoj përsëri atë video pa qarë, por shpresoj se ai i ndjen lotët e mi dhe e di që na mungon”, vazhdoi ajo.

“Ai do të kishte qenë këtu çdo ditë tani, nëse do të ishte si Luna dhe Miles, unë ndoshta do ta mbaja atë ndërsa flasim”, shkruan Teigen.

“Jam shumë e penduar që nuk pashë fytyrën e tij kur lindi. Kisha shumë frikë ta shihja në ankthet e mia, saqë harrova ta shihja në ëndrrat e mia. Më dhemb çdo ditë nga ai pendim”, janë fjalët emocionuese të modeles.

Në përfundim të postimit, Chrissy falënderoi të gjithë për mesazhet mbështetëse, ndërsa thotë se i mungon shumë Jack. /Lajmi.net/