Chrissy Teigen flet për miqësinë me Meghan Markle

Teigen u shfaq në episodin e së martës në “Watch What Happens Live with Andy Cohen” dhe gjatë shfaqjes ajo zbuloi se ishte lidhur me një tjetër banore të Kalifornisë Meghan, Dukesha e Sussex, kur kjo e fundit i shkroi Teigen pas humbjes së fëmijës, shkruan CNN, transmeton lajmi.net.

“Ajo më kishte shkruar për Jack dhe humbjen”, i tha Teigen Cohen. “Ajo është me të vërtetë e mrekullueshme dhe kaq e sjellshme dhe po aq e mirë sa të gjithë thonë se është.”

“Dhe kjo është arsyeja pse ju shikoni gjithçka dhe jeni si,” Zoti im, çfarë nuk është në rregull me njerëzit ku ata duhet ta bëjnë këtë person të jetë kaq dashakeqe ose kaq e çmendur kur është po aq e thjeshtë sa ata të jenë aq të mirë sa të gjithë ato janë?”, shtoi Teigen.

“Kështu që po, ajo është një person me të vërtetë i mrekullueshëm”, u shpreh modelja.

Dukesha dhe burri i saj, Princi Harry, aktualisht janë në pritje të një motre për djalin e tyre, Archie, por ajo pësoi një humbje të shtatzënisë korrikun e kaluar.

Ndërsa Teigen thotë se ajo foli me shoqen e saj të re pas intervistës tani të famshme për Oprah Winfrey, Teigen tha se nuk mori asnjë “çaj shtesë”.

“Ajo ka qenë shumë e hapur për atë me të cilën ka qenë e hapur dhe mendoj se sinqerisht e vërteta e saj ka qenë e vërteta e saj që nga fillimi,” tha Teigen. “Pra, jo, nuk kam marrë diçka shtesë”. /Lajmi.net/