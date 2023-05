Chollet zbulon kushtin e SHBA-së për ta ndihmuar Kosovën me 5-shën mosnjohëse të BE-së

Kryesuesi i Komitetit për Punë të Jashtme, Bob Mendez e ka pyetur këshilltarin special të Antony Blinken rreth problematikës së pesë vendeve të BE-së që vazhdojnë të mos e njohin pavarësinë e Kosovës.

Derek Chollet ka thënë se janë angazhuar në mënyrë aktive lidhur me këtë çështje, derisa ka thënë se angazhimi i SHBA-së do të varet në mënyrë specifike nga arritja e marrëveshjes për normalizim me Serbinë dhe implementimi i saj.

Ai thotë se këtë ia kanë bërë të qartë miqve nga Kosova.“Kemi qenë në mënyrë të angazhuar për këtë cështje. Dhe e kemi bërë të qartë për miqtë kosovarë që do të vazhdojmë të jemi të angazhuar intensifikisht, vecanërisht nëse do të arrihet arrëveshjen për normalizim, e pajtuar dhe e implementuar”, ka thënë Chollet.