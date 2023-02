Chollet zbulon bisedën me Kurtin: Koha të përparohet me themelimin e Asociacionit

Në një postim në Twitter, Chollet ka thënë se SHBA-të duan një takim konstruktiv që afirmon angazhimin e të dyja palëve ndaj propozimit të BE-së, shkruan lajmi.net.

Ai thotë se tani është koha të diskutohet për Asociacionin dhe të zbatohet ai si dhe të gjitha marrëveshjet e nënshkruara.

“Bisedova me kryeministrin Albin Kurti sot përpara takimit të liderëve të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja për avancimin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. SHBA-të mbështesin një takim konstruktiv që afirmon përkushtimin e të dyja palëve ndaj propozimit të BE-së. Unë ndava se tani është koha për të diskutuar për Asociacionin e komunave me shumicë serbe. Si Kosova ashtu edhe Serbia duhet të zbatojnë marrëveshjet që kanë nënshkruar tashmë përmes procesit të Dialogut, duke përfshirë përparimin drejt themelimit Asociacionit”, ka shkruar Chollet. /Lajmi.net/

Spoke with PM @albinkurti today ahead of the EU-facilitated Dialogue leaders’ meeting to advance normalization of relations between Serbia and Kosovo. The U.S. supports a constructive meeting that affirms both parties’ commitment to the EU proposal.

— Derek Chollet (@CounselorDOS) February 25, 2023