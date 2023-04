Chollet telefonon Vuçiqin: Duhet konstruktivitet me 2 maj, Asociacioni të bëhet urgjent

Përmes një cicërime në rrjetin social “Twitter”, Chollet kërkoi konstruktivitet në takimin e radhës në Bruksel, prëcjell lajmi.net.

Veç kësaj, ai ripotencoi kërkesën për themelim urgjent të Asociacionit.

“Pata bisedë thelbësore e pozitive me presidentin Vuçiq. U dakorduam për fuqizimin e vazhdueshëm të partneritetit mes SHBA-së dhe Serbisë dhe fokus të përbashkët patëm përparimin në dialog, veçanërisht nevojën urgjente për të formuar Asociacionin. Presim një takim konstruktiv më 2 maj në Bruksel”, shkroi Chollet.

Substantive, positive talk with President Vucic @predsednikrs today. Agreed on continued strength of 🇺🇸-🇷🇸 partnership and shared focus on progress in the Dialogue, especially the urgent need to form ASM. We expect a constructive meeting on May 2 in Brussels.

