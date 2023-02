Chollet telefonon Vuçiq-in, flasin për takimin e nesërm me Kurtin në Bruksel Këshilltari i Departamentit të Shtetit, Deerek Chollet, ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin plotësisht propozimin e BE-së, për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Këtë deklaratë Chollet e bëri gjatë një telefonate që pati me presidentin serb, Aleksnadar Vuçiq. Me këtë rast ai theksoi se pret që takimii…