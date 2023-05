Chollet e Escobar dalin sot para senatit: Raportojnë për ngjarjet në Ballkan Këshilltari i lartë në Departamentin Amerikan të Shtetit, Derek Chollet dhe emisari për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, do të dalin sot para senatit. Të dy do të marrin pjesë në seancën dëgjimore të Komisionit për Marrëdhënie me Jashtë, ku do të flitet për Ballkanin Perëndimor. E të mërkurën, në një bisedë telefonike me presidentin e…