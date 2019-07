Chisora nokauton brutalisht kundërshtarin, e bën për aparat oksigjeni

Chisora e ka nokautuar Artur Szpilka në mënyrë brutale, për të fituar duelin e zhvilluar në ‘O2 Arena’, përcjell lajmi.net.

U zhvilluan vetëm dy raunde kur boksieri veteran arriti që të nokautonte kundërshtarin e tij, për ta lënë atë në nevojë për aparat oksigjeni.

Dereck Chisora knocks out Szpilka in the second round #ChisoraSzpilka pic.twitter.com/br6WTFjGA4

