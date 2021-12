Chilwell humb sezonin – Chelsea në kërkim të një mbrojtësi të majtë për zëvendësimin e anglezit

Pas një dëmtimi në gju në ndeshjen kundër Juventusit, departamenti mjekësor i Chelsea, në bashkëpunim me specialistin e gjurit, morën vendimin për të tentuar një qasje rehabilituese për anglezin.

Ben nuk ishte në gjendje të përparonte dhe kështu kolektivisht është marrë vendimi për të vazhduar këtë javë me një riparim kirurgjik, njoftoi klubi londinez.

Pas këtij lajmi, gazetari i njohur italian, Fabrizio Romano ka raportuar se klubi londinez po shqyrton opsionet për të zëvendësuar anglezin.

Sipas Romanos, opsioni i parë është mbrojtësi i Evertonit, Lucas Digne i cili është gati të largohet nga klubi i Merseyside.

Ndërkohë që opsione janë edhe Sergio Dest i cili vlerësohet nga blutë por asgjë nuk është avancuar ende, teksa ka pasur diskutime edhe me Nicolas Tagliafico.

Një plan B mund të jetë edhe rikthimi i Emerson Palmierit.

