Federico Chiesa ka arritur që të shënoi një gol për të barazuar shifrat në 1-1 me Porton, përcjell lajmi.net.

Me këtë gol rezultati i përgjithshëm i ndeshjes është 3-2 në të mirë të Portos. Juventus i nevojiten edhe dy gola për kualifikim, ndërsa një tjetër për të vazhduar në kohë shtesë.

Më poshtë mund të shihni edhe golin e shënuar nga Chiesa:

WHAT A GOAL BY CHIESA! RONALDO ASSIST. COMEBACK IS ON #UCL pic.twitter.com/h7XMWQNr0F

