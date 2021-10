Chelsean e pret një sfidë e lehtë në letër kundër Newcastle, formacionet zyrtare

Chelsea është mysafire e Newcastle nga ora 16:00, shkruan lajmi.net.

The Blues janë lider në tabelë me 22 pikë, kurse Newcastle ndodhet në pozitën e 19-të me katër pikë.

Ekipi i Thomas Tuchel do të kërkojë vetëm fitoren sot përballë Newcastle që do të mundohet të këndellet pas startit katastrofal.

Formacioni i Newcastle: Darlow, Krafth, Lascelles, Clark, Manquillo, Hayden, Longstaff, Fraser, Ritchie, Wilson, Saint-Maximin

Formacioni i Chelseas: Mendy, James, Rüdiger, Christensen, Silva, Chilwell, Jorginho, Kanté, Hudson-Odoi, Ziyech, Havertz /Lajmi.net/