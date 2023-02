Chelsea vazhdojnë të zhgënjejnë, ndahen baras me Fulham Ka përfunduar ndeshja ndërmjet Chelsea dhe Fulham. ‘Blutë e Londrës’ vazhdojnë të dështojnë, këtë xhiro kanë ndarë pikët me Fulham, pas barazimit pa gola, 0:0, shkruan lajmi.net. Chelsea nuk po arrin të këndellet, duke zhgënjyer me rezultate edhe pas 21 ndeshjeve. Ata sot u ndanë baras pa gola me Fulham. Për 90 minuta lojë Chelsea…