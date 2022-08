Chelsea synon ta ndërfusë Loftus-Cheekun në tentativat për Fofanan Chelsea është e gatshme ta përfshijë në marrëveshje anësorin Ruben Loftus-Cheek në tentativat për mbrojtësin Wesley Fofana. Sipas raportimeve të fundit, londinezët shpresojnë se anglezi, së bashku me 40 – 45 milionë funte do ta sjellin mbrojtësin në “Stamford Bridge”, transmeton lajmi.net. Chelsea, pas dështimit me Julas Kounden, dëshiron që të mos mbetet vetëm me…