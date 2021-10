Golin për blutë e ka shënuar i riu Trevoh Chalobah në mintën e nëntë të ndeshjes, pas një goli të lehtë të shënuar me kokë, nga një devijim i Loftus-Cheek.

Ky është goli i dytë i Chalobah në Premier Ligë këtë sezon, gjersa ai ka startuar në vetëm tri ndeshje.

Trevoh Chalobah’s goal! (1-0)

His second of the PL season! Ruben assist. #CHESOU pic.twitter.com/jVsBHU3nky

— LDN (@LDNFootbalI) October 2, 2021