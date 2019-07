Chelsea shënon fitore në miqësore, Lampard kryen 11 zëvendësime

Skuadra e Chelseat ka shënuar fitore në ndeshjen miqësore të luajtur me St. Patrick’s Athletic.

Të udhëhequrit e Frank Lampard kanë shënuar fitore me rezultatin 0:4, në një ndeshje ku trajneri anglez kreu 11 zëvendësime, për t’iu dhënë shansin të gjithëve.

Golin e parë në këtë takim e shënoi Mason Mount, pas vetëm 14 minutave lojë, shkruan lajmi.net.

Mbrojtësi i krahut, Emerson, ishte ai që dyfishoi epërsinë e ‘Bluve’, kur po luhej minuta e 31’ e takimit.

Në pjesën e dytë, Chelsea nuk ndali hovin dhe arriti të shënonte edhe dy herë të tjera.

Ishte ylli francez, Olivier Giroud ai që gjeti rrugën e golit në minutat 67’ dhe 88’, për të vulosur rezultatin përfundimtar 0:4.

Lampard me siguri se do të jetë i kënaqur me paraqitjen e ‘Bluve’. /Lajmi.net/