Chelsea regjistron një rekord negativ pas humbjes ndaj West Ham

‘Blutë’ pësuan disfatë me rezultat 3-2 si mysafir i West Hamit, pavarësisht faktit se ishin dy herë në avantazh gjatë kësaj ndeshje.

Për mysafirët golat u realizuan nga Thiago Silva e Mason Mount, teksa për vendasit shënuan Lanzini, Bowen e Masuaku me gol fitues në të 88-tën minutë.

Kjo ishte humbja e parë e Chelseas gjersa ishte duke udhëhequr pas pjesës së parë, që nga dhjetori 2018 ndaj Wolves nën Maurizio Sarrin.

