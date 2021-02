Chelsea me vështirësi mposht Sheffield Unitedin, i afrohet top katër

“Blutë” shënuan fitoren e radhës në udhëtim te Sheffield Unitedin, duke fituar me rezultat të ngushtë 1 – 2, shkruan lajmi.net.

Ishte talenti Mason Mount që zhbllokoi shifrat pas asistimit të Timo Werner (43′), rezultat me të cilin skuadrat shkuan në pushime.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

Një autogol i Rudiger ndikoi që shifrat të barazohen në fillim të pjesës së dytë (54′).

Pos, pas katër minutave, Werner u faulua në sulm dhe pas shikimit të VAR, u akordua penallti, të cilën e konkretizojë Jorginho (58′).

Me këtë fitore, Chelsea ngritët në pozitën e pestë me 39 pikë, derisa Sheffield Unitedi në fundin e tabelës me vetëm 11 sosh./Lajmi.net/