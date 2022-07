Chelsea me ofertë zyrtare për Kimpembe Chelsea kanë bërë ofertën zyrtare për Presnel Kimpembe. Sipas ‘Daily Mail’, Chelsea ka ofruar 40 milionë funte për qendërmbrojtësin e Paris Saint Germain, Kimpembe, transmeton lajmi.net. Mbrojtësi ka punuar më parë me Thomas Tuchel te PSG dhe i njeh mirë metodat e tij. Megjithatë, ‘Blutë e Londrës’ janë gjithashtu në bisedime me Sevillan për Jules…