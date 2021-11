Chelsea fiton çmimin e klubit më të mirë në botë

Siç u raportua nga “France Football”, çmimi i klubit më të mirë në botë dhurohet për klubin që ka më së shumti lojtarë në garë për Topin e Artë, shkruan lajmi.net.

Chelsea kishte më së shumti lojtarë, me 11 të nominuar, pas një suksesi ku fituan Ligën e Kampionëve.

Chelsea are the Club of the Year at the 2021 #BallonDor awards. pic.twitter.com/VsMmJdtFBY

— SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) November 29, 2021