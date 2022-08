Chelsea duket se është dorëzuar shpejt për Leao, kthehet kah Wilfried Zaha Wilfried Zaha është lojtari i radhës që lidhet me një kalim të mundshëm te Chelsea. Skuadra londineze është duke kërkuar një lojtar anësor, me tipare ofensive. Pasi u lidh për disa ditë me transferimin e mundshëm të Rafael Leao, duket se Chelsea kanë ndërruar pistë. Sipas raportimeve të Ed Aarons nga ‘Guardian’, Wilfried Zaha është…