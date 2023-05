Chelsea “bllokon” një tjetër futbollist, nuk e lënë t’i bashkohet kombëtares në ndeshjet e rëndësishme  

Frank Lampard dhe klubi londinez kanë marrë një vendim që dy futbollistët, Carney Chukwuemeka dhe Lewis Hall të mos i bashkohen “Tre Luanëve” deri në fund të këtij sezoni, shkruan Lajmi.net

Lampard para disa dite tregoi se Hall nuk largohet nga Chelsea, pasi është lojtar i rëndësishëm në këto ndeshjet e fundit, për shkak të mungesave në anën defansive.

Kurse, sot FA mori një përgjigje nga Blutë e Londrës edhe në lidhje me lojtarin, Chukwuemeka, të cilët nuk e lënë futbollistin të udhëtoj me kombëtaren deri në fund të këtij sezoni.

As ky nuk do t’i bashkohet Anglisë në këto ndeshje tejet të rëndësishme. “Tre Luanët” luajnë ndeshjen e parë më 22 maj, ndaj Tunizisë. Pastaj më 25 maj ndaj Uruguait dhe ndaj Irakit më 28 maj./Lajmi.net/

🚨 BREAKING 🚨

Chelsea have told the FA they will not release Carney Chukwuemeka to play in the U20s World Cup until after the Premier League season has finished! pic.twitter.com/gkP1SCPtRa

— Football Daily (@footballdaily) May 16, 2023