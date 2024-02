Champions League: Këto janë ndeshjet që luhen sonte Sot do të luhen dy ndeshje në kuadër të Champions League. Një nga ato do të jetë ajo në mes Interit dhe Atletico Madridit, ku do të zhvillohet nga ora 21:00. Interi llogaritet favorit në këtë takim që do të zhvillohet në “Giuseppe Meazza”. Në anën tjetër, PSV-ja do ta pres Dortmundin në “Philips Stadion”…