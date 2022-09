Chamberlain i plaçkitet shtëpia derisa ishte brenda me familjen e tij Policia ka konfirmuar se mesfushorit të Liverpoolit, Alex Oxlade-Chamberlain i është plaçkitur shtëpia e tij, derisa ai ishte brenda me familjen e tij të martën mbrëma. 29-vjeçari jeton në Wilmslow, pranë Manchesterit, me gruan e tij Perrie Edwards dhe djalin e tyre 13 muajsh, përcjell lajmi.net. Një deklaratë e policisë ka zbuluar se shtëpia e…