Këngëtarja shqiptare çdo ditë e më shumë po mahnit botën e muzikës me zërin e saj unik, shkruan lajmi.net.

Ajo ka ndarë një video për ata të cilët nuk kanë mundur ta përcjellin koncertin nga afër, dhe video ku shihet artistja duke kënduar do ju lë pa tekst.

25 vjeçarja së fundmi gëzoj suksesin me dy hitet e saj ‘So Am I’ dhe ‘Sweet but Psycho’ duke arritur mbi 100 milion klikime në platformën e Spotify. /Lajmi.net/