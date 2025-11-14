Çfarë u vendos në takimin BE–Kosovë?
Kosova dhe Bashkimi Evropian zhvilluan sot në Prishtinë takimin e shtatë të Nën-Komitetit për Drejtësi, Liri dhe Siguri në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (MSA). Takimi u bashkë-kryesua nga Gresa Selimaj Bytyqi, ushtruese detyre e drejtoreshës së Zyrës për Kritere Politike në Zyrën e Kryeministrit, dhe Jiri Plecity, udhëheqës i Njësisë për Kosovën dhe Serbinë në Komisionin Evropian.
Gjatë takimit, palët diskutuan progresin dhe sfidat në fushën e sundimit të ligjit, të drejtave themelore dhe punëve të brendshme, si dhe përcaktuan prioritetet për bashkëpunim të mëtejmë.
Theksi kryesor i diskutimeve ishte zbatimi i reformave në drejtësi, duke u bazuar në rekomandimet e Komisionit të Venecias dhe Deklaratën e Përbashkët të Zotimit. Palët u dakorduan se është thelbësore rritja e llogaridhënies, profesionalizmit, integritetit dhe pavarësisë së gjyqësorit.
BE-ja theksoi nevojën urgjente që të përzgjidhet Kryeprokurori i ri i Shtetit brenda afateve ligjore dhe që Kodi Civil të miratohet në kohë, në përputhje me Agjendën e Reformave për Kosovën.
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar
Diskutime të rëndësishme u zhvilluan edhe për forcimin e mekanizmave kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Palët u fokusuan në konfiskimin e aseteve, përmirësimin e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe funksionimin e bazës së re të të dhënave për rastet e korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Përfaqësuesit e Kosovës prezantuan përditësime mbi zbatimin e legjislacionit për deklarimin e pasurisë, mbrojtjen e sinjalizuesve, parandalimin e konfliktit të interesit dhe luftimin e pastrimit të parave.
Siguria dhe çështjet e migracionit
Në fushën e punëve të brendshme, u trajtuan çështje që lidhen me luftimin e terrorizmit, ekstremizmit të dhunshëm, trafikimit të qenieve njerëzore, narkotikëve dhe kontrabandës së migrantëve. U diskutuan gjithashtu politikat e migracionit, vizave dhe azilit.
Të drejtat themelore
BE-ja dhe Kosova biseduan edhe për mbrojtjen e të drejtave themelore, përfshirë bashkëpunimin e Avokatit të Popullit me institucionet, të drejtat e komuniteteve jo-shumicë, barazinë gjinore, dhunën në baza gjinore, lirinë e shprehjes dhe drejtësinë tranzicionale.
Hapat e ardhshëm
Në përfundim, palët miratuan një sërë konkluzionesh me afate të qarta kohore, të cilat do t’i ndihmojnë Kosovës të prioritetizojë dhe zbatojë në mënyrë efektive reformat. Bashkëpunimi në nivel teknik do të vazhdojë për të siguruar zbatim të plotë të rekomandimeve që dalin nga raporti i vitit 2025 për Kosovën.
Roli i MSA-së
MSA mbetet korniza kryesore e bashkëpunimit midis BE-së dhe Kosovës, duke mundësuar monitorimin e vazhdueshëm të progresit të reformave përmes shtatë nën-komiteteve sektoriale dhe dy grupeve të posaçme. Rezultatet nga këto takime kontribuojnë drejtpërdrejt në raportet vjetore të Komisionit Evropian për Kosovën.
Në pritje të takimeve të radhës, të dyja palët riafirmuan përkushtimin ndaj forcimit të sundimit të ligjit dhe avancimit të agjendës evropiane të vendit.